Milano 12:56
44.082 -1,18%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:56
10.345 -0,66%
Francoforte 12:56
23.558 -1,08%

Madrid: andamento negativo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Rosso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che sta segnando un calo del 3,35%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cellnex Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cellnex Telecom rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Cellnex Telecom. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Cellnex Telecom evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 29,94 Euro. Primo supporto a 28,27. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 27,67.

