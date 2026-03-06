Madrid: andamento negativo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Rosso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, che sta segnando un calo del 3,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cellnex Telecom
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cellnex Telecom
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Cellnex Telecom
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Cellnex Telecom
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 29,94 Euro. Primo supporto a 28,27. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 27,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)