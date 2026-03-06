Madrid: andamento negativo per Cellnex Telecom

società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione

Cellnex Telecom

Ibex 35

Cellnex Telecom

Cellnex Telecom

Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 3,35%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 29,94 Euro. Primo supporto a 28,27. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 27,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)