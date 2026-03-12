Milano 15:12
44.237 -1,20%
Nasdaq 15:12
24.702 -1,05%
Dow Jones 15:12
46.963 -0,96%
Londra 15:12
10.310 -0,43%
Francoforte 15:12
23.538 -0,43%

Madrid: movimento negativo per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Cellnex Telecom
Composto ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, in flessione del 2,87% sui valori precedenti.
Condividi
```