Francoforte: sell-off per Infineon

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia hi-tech tedesca , che esibisce una perdita secca del 3,97% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Infineon rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro di medio periodo del produttore di chip ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 38,81 Euro. Primo supporto individuato a 38,14. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 39,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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