Milano 11:27
43.770 -2,17%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:27
10.109 -1,91%
Francoforte 11:27
22.961 -2,30%

Francoforte: United Internet in rally

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: United Internet in rally
Prepotente rialzo per United Internet, che mostra una salita bruciante del 4,25% sui valori precedenti.
Condividi
```