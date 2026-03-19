Francoforte: vendite diffuse su Hochtief

(Teleborsa) - Ribasso per la big tedesca delle costruzioni , che passa di mano in perdita del 3,94%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hochtief rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso delle costruzioni rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 406,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 387,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 425,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```