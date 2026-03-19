Londra: prevalgono le vendite su Howdens

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di cucine componibili , che esibisce una perdita secca del 3,87% sui valori precedenti.



L'andamento di Howdens nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Howdens suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,855 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,08. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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