Milano 10:50
46.921 -0,36%
Nasdaq 8-apr
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Dow Jones 8-apr
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Londra 10:50
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Francoforte 10:50
23.779 -1,25%

Londra: balza in avanti DCC

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti DCC
Apprezzabile rialzo per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.
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