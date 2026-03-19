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Madrid: andamento negativo per Fluidra

Migliori e peggiori
Madrid: andamento negativo per Fluidra
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che produce attrezzature per piscine, che presenta una flessione del 3,14% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Fluidra rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Fluidra segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19,29 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 19,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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