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Madrid: brusca correzione per Fluidra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brusca correzione per Fluidra
Si muove in perdita la società che produce attrezzature per piscine, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,69% sui valori precedenti.
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