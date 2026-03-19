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/ Mohawk Industries, quotazioni in calo a New York
Mohawk Industries, quotazioni in calo a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 20.00
Ribasso scomposto per la
multinazionale statunitense che produce pavimenti
, che esibisce una perdita secca del 5,34% sui valori precedenti.
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