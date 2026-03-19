New York: calo per 3M

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso industriale , che mostra un decremento del 2,50%.



La tendenza ad una settimana di 3M è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del gigante della manifattura mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 140,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 143,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 139,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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