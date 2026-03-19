Milano 17:35
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Dow Jones 18:58
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New York: netto calo registrato da International Paper

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da International Paper
Scende sul mercato il produttore mondiale di carta ed imballaggi, che soffre con un calo del 4,62%.
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