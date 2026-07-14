Milano 17:35
52.863 +0,10%
Nasdaq 21:15
29.620 +1,22%
Dow Jones 21:15
52.507 +0,02%
Londra 17:35
10.529 +0,30%
Francoforte 17:35
25.147 +0,13%

New York: netto calo registrato da FactSet Research Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da FactSet Research Systems
Ribasso per la società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori, che tratta in perdita del 5,03% sui valori precedenti.
Condividi
```