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New York: netto calo registrato da Newmont

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Newmont
A picco la società mineraria, che presenta un pessimo -7,19%.
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