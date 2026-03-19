New York: positiva la giornata per NetApp

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati , che avanza bene del 2,52%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di NetApp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di attrezzature per data storage rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 105,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 100,8. L'equilibrata forza rialzista di NetApp è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 109,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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