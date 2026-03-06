Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 21:25
24.657 -1,45%
Dow Jones 21:25
47.479 -0,99%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

New York: positiva la giornata per Huntington Ingalls Industries

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Huntington Ingalls Industries
Seduta positiva per il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti, che avanza bene del 2,23%.
Condividi
```