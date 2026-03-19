New York: seduta euforica per Seagate Technology
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,53%, rispetto a -2,64% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Tecnicamente, il leader nella produzione di driver per hard-disk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 434,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 399,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 470,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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