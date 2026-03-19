New York: seduta euforica per Seagate Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda americana attiva nel settore storage , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,53%, rispetto a -2,64% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Tecnicamente, il leader nella produzione di driver per hard-disk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 434,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 399,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 470,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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