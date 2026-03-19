Parigi: rosso per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Ribasso per il microchip-maker italo-francese , che presenta una flessione del 2,49%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di STMicroelectronics è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,7 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,22. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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