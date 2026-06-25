Milano 13:05
51.820 +0,35%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 13:05
10.506 +0,42%
Francoforte 13:05
24.914 +0,70%

Parigi: rosso per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per EssilorLuxottica
Seduta in ribasso per il gruppo di occhialeria, che mostra un decremento del 2,05%.
Condividi
```