Milano 17:35
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24.355 -0,29%
Dow Jones 21:04
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Londra 17:35
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Petrolio a 96,15 dollari alle 19:30

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Prezzo del greggio Wti a 96,15 dollari per barile alle 19:30.
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