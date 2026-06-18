Milano 10:49
52.435 -0,30%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:49
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Francoforte 10:49
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Petrolio a 74,41 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 74,41 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 74,41 dollari per barile alle 08:30.
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