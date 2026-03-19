Milano 16:43
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Dow Jones 16:43
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Londra 16:43
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Francoforte 16:43
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Petrolio a 97,5 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 97,5 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 97,5 dollari per barile alle 15:40.
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