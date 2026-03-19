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/ Piazza Affari: profondo rosso per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: profondo rosso per il settore automotive dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
19 marzo 2026 - 17.00
Profondo rosso per il
comparto italiano auto e ricambi
, che retrocede a 247.869,38 punti, in netto calo del 3,92%.
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