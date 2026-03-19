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Piazza Affari: profondo rosso per il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: profondo rosso per il settore automotive dell'Italia
Profondo rosso per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 247.869,38 punti, in netto calo del 3,92%.
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