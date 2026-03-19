Piazza Affari: si concentrano le vendite su Azimut

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi finanziari , che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Azimut subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro di medio periodo della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 32,76 Euro. Primo supporto individuato a 32,29. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 33,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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