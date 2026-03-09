Piazza Affari: andamento negativo per Azimut

(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi finanziari
, che tratta con una perdita del 3,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Azimut
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31,52 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32,04. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 31,25.
