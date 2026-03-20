Milano 10:23
43.933 +0,53%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
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Londra 10:23
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Francoforte 10:23
22.961 +0,53%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Giornata pressoché debole per il Nasdaq Composite, che ha terminato in calo a 22.090,7.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nasdaq Composite, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 21.961,1. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 22.349,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21.831,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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