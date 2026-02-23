Milano 9:43
46.601 +0,28%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:43
10.660 -0,25%
25.112 -0,59%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio

Bene il Nasdaq Composite, con un rialzo dello 0,90%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 22.999,2, mentre i supporti sono stimati a 22.659,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 23.338,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```