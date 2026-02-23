Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio
Bene il Nasdaq Composite, con un rialzo dello 0,90%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 22.999,2, mentre i supporti sono stimati a 22.659,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 23.338,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)