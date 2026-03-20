Milano 10:23
43.933 +0,53%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:23
10.086 +0,22%
Francoforte 10:23
22.961 +0,53%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice nipponico, con una variazione percentuale dell'1,37%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nikkei 225, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52.392,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 54.609,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.412,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```