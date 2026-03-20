Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice nipponico, con una variazione percentuale dell'1,37%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nikkei 225, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52.392,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 54.609,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.412,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)