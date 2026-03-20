Milano 10:25
43.951 +0,57%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:25
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Francoforte 10:25
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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,55% alle 10:30

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 43.941,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,55% alle 10:30
Milano, in progresso dello 0,55% alle 10:30, tratta a 43.941,07 punti.
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