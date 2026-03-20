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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,55% alle 10:30
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 43.941,07 punti
In breve
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Finanza
20 marzo 2026 - 10.30
Milano, in progresso dello 0,55% alle 10:30, tratta a 43.941,07 punti.
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