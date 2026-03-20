Milano 17:35
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Nasdaq 21:00
23.898 -1,88%
Dow Jones 21:04
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Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo dell'1,88%

Il Nasdaq-100 chiude a 23.898,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo dell'1,88%
In forte ribasso l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra una discesa dell'1,88% e archivia la seduta a 23.898,15 punti.
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