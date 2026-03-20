Crolla a New York FMC Corporation
(Teleborsa) - A picco la società statunitense di scienze agrarie, che presenta un pessimo -5,64%.
Lo scenario su base settimanale di FMC Corporation rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di FMC Corporation mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,87 USD con area di resistenza individuata a quota 13,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```