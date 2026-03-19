New York: seduta difficile per FMC Corporation
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società statunitense di scienze agrarie, che soffre con un calo del 5,77%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di FMC Corporation, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di FMC Corporation resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,27 USD. Supporto visto a quota 13,34. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 15,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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