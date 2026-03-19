New York: seduta difficile per FMC Corporation

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società statunitense di scienze agrarie , che soffre con un calo del 5,77%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di FMC Corporation , che fa peggio del mercato di riferimento.





La situazione di medio periodo di FMC Corporation resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,27 USD. Supporto visto a quota 13,34. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 15,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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