Francoforte: andamento negativo per Fuchs Petrol
(Teleborsa) - Pressione sulla società petrolifera tedesca, che tratta con una perdita del 2,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fuchs Petrol, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Fuchs Petrol evidenzia un declino dei corsi verso area 31,98 Euro con prima area di resistenza vista a 33,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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