Francoforte: andamento negativo per Fuchs Petrol

(Teleborsa) - Pressione sulla società petrolifera tedesca , che tratta con una perdita del 2,15%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fuchs Petrol , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Fuchs Petrol evidenzia un declino dei corsi verso area 31,98 Euro con prima area di resistenza vista a 33,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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