Francoforte: balza in avanti Hochtief
(Teleborsa) - Bene la big tedesca delle costruzioni, con un rialzo del 2,57%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 410,9 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 404,1. L'equilibrata forza rialzista di Hochtief è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 417,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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