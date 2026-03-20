Francoforte: brillante l'andamento di Bilfinger

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale dell'ingegneria , che avanza bene del 2,56%.



Il movimento di Bilfinger , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo del contractor tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 99,1 Euro con prima area di resistenza vista a 100,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 98,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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