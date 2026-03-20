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/ Francoforte: preme sull'acceleratore HeidelbergCement
Francoforte: preme sull'acceleratore HeidelbergCement
Migliori e peggiori
,
In breve
20 marzo 2026 - 09.50
Prepotente rialzo per la
compagnia del cemento tedesca
, che mostra una salita bruciante del 4,91% sui valori precedenti.
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