Francoforte: movimento negativo per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia del cemento tedesca, che tratta con una perdita dell'1,89%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di HeidelbergCement rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del big cementiero tedesco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 189,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 185,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 192,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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