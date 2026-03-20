Francoforte: risultato positivo per Aroundtown
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Aroundtown, che tratta in utile del 3,09% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aroundtown più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Aroundtown mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,369 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,435. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,333.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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