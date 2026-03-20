HeidelbergCement, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia del cemento tedesca , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,76%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che HeidelbergCement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,95%, rispetto a -2,14% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico del big cementiero tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 172,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 175,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 170,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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