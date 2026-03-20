HeidelbergCement, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia del cemento tedesca, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,76%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che HeidelbergCement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,95%, rispetto a -2,14% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo status tecnico del big cementiero tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 172,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 175,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 170,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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