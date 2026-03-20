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/ Hellofresh scivola in fondo al mercato di Francoforte
Hellofresh scivola in fondo al mercato di Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
20 marzo 2026 - 09.50
Ribasso per
Hellofresh
, che tratta in perdita del 4,74% sui valori precedenti.
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