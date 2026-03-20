Il fornitore della difesa Vincorion debutta in rialzo sulla Borsa di Francoforte

(Teleborsa) - Vincorion, fornitore tedesco del comparto difesa, ha debuttato in rialzo sulla Borsa di Francoforte. Il prezzo di apertura è stato di 19,3 euro, rispetto al prezzo di offerta di 17 euro per azione, continuando poi a salire fino a quota 19,7 euro.



L'azienda è leader nello sviluppo e nella produzione di soluzioni energetiche e meccatroniche per piattaforme di difesa e sistemi aeronautici avanzati, con particolare attenzione ai sistemi energetici innovativi. L'azienda, con sede a Wedel, vicino ad Amburgo, conta circa 900 dipendenti in sedi tra Germania e Stati Uniti e ha generato un fatturato di circa 240 milioni di euro nel 2025.



"La nostra IPO di successo dimostra chiaramente la solidità del nostro modello di business e la forte fiducia che gli investitori ripongono nella nostra strategia di crescita - ha commentato il CEO Kajetan von Mentzingen - Il nostro obiettivo primario è quello di consolidare ulteriormente la nostra posizione di fornitore leader di soluzioni energetiche e meccatroniche per piattaforme di difesa e sistemi aeronautici avanzati".



Ieri è stato comunicato che tutte le 20.297.500 azioni offerte nell'ambito dell'IPO, provenienti dalle partecipazioni di STAR Capital, sono state collocate. Il volume totale del collocamento ammonta a circa 345 milioni di euro (ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione Greenshoe). La capitalizzazione di mercato al prezzo di offerta era di 850 milioni di euro. Nell'ambito dell'IPO, circa 105 milioni di euro sono stati collocati presso gli investitori di riferimento Fidelity, Invesco Asset Management e T. Rowe Price Associates. Il flottante previsto è di circa 52,5% dopo l'IPO (ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione Greenshoe).



BNP Paribas , J.P. Morgan e Berenberg hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Commerzbank , in collaborazione con ODDO BHF, e UniCredit sono ulteriori Joint Bookrunners.

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