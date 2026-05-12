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/ Parigi: si concentrano le vendite su BNP Paribas
Parigi: si concentrano le vendite su BNP Paribas
Migliori e peggiori
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In breve
12 maggio 2026 - 13.00
Ribasso composto e controllato per la
banca francese
, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
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