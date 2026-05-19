Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca tedesca, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Commerzbank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Commerzbank, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 36,84 Euro. Primo supporto visto a 36,23. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 35,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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