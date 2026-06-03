Milano 10:02
50.346 -0,46%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 10:02
10.338 -0,34%
Francoforte 10:02
24.948 -0,70%

Parigi: scambi negativi per BNP Paribas

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per BNP Paribas
Ribasso composto e controllato per la banca francese, che presenta una flessione del 2,01% sui valori precedenti.
Condividi
```