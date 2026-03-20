In evidenza Infineon sul listino di Francoforte

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la compagnia hi-tech tedesca , che mostra una salita bruciante del 5,14% sui valori precedenti.



L'andamento di Infineon nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario del produttore di chip si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 38,61 Euro. Prima resistenza a 39,33. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 38,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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