Londra: positiva la giornata per Barclays

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding bancaria inglese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,40%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Barclays rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Barclays mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,89 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,918. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,872.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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