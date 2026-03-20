Londra: positiva la giornata per Barclays
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding bancaria inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,40%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Barclays rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Barclays mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,89 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,918. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,872.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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