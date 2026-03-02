Milano 17:22
Londra: netto calo registrato da Barclays

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la holding bancaria inglese, che passa di mano in perdita del 5,74%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Barclays, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,225 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,342. Il peggioramento di Barclays è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,182.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
