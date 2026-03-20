Madrid: scambi al rialzo per Banco Santander

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,67%.



Il trend di Banco Santander mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico dell' istituto di credito spagnolo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,52 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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