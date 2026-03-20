Moltiply Group, quotazioni in calo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scende sul mercato il broker online per i mutui alle famiglie , che soffre con un calo del 4,28%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moltiply Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Moltiply Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 31,17 Euro, mentre i supporti sono stimati a 29,72. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 32,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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