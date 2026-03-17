Milano 14:30
45.058 +1,60%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 14:30
47.258 +0,66%
Londra 14:30
10.412 +0,91%
Francoforte 14:29
23.747 +0,78%

Piazza Affari: in perdita Moltiply Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in perdita Moltiply Group
Ribasso per il broker online per i mutui alle famiglie, che tratta in perdita del 4,49% sui valori precedenti.
Condividi
```